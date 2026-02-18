|Lukrative BNB-Investition?
|
18.02.2026 11:03:14
Wie viel eine Binance Coin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Am 17.02.2021 kostete Binance Coin 163,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in BNB investiert worden wären, hätte man nun 60,98 Binance Coin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37 648,13 USD, da Binance Coin am 17.02.2026 617,37 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 276,48 Prozent angewachsen.
Bei 533,45 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
