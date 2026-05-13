|Langfristige Performance
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13.05.2026 11:03:14
Wie viel eine Binance Coin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Am 12.05.2021 lag der Kurs von Binance Coin bei 603,02 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,58 Binance Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 019,02 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 12.05.2026 auf 664,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 10,19 Prozent erhöht.
Bei 582,93 USD erreichte der Coin am 02.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD..
Redaktion finanzen.net
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