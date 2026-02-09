Wie viel eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Gestern vor 3 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 131,59 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 76,00 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 08.02.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 527,84 USD 40 113,73 USD wert gewesen. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 301,14 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net