Wie viel eine Bitcoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Vor 10 Jahren wurde Bitcoin bei 424,42 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,2356 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 248,17 USD, da Bitcoin am 05.04.2026 68 960,49 USD wert war. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16 148,17 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 124 774,17 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net