|ADA-Performance im Fokus
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17.03.2026 19:43:13
Wie viel eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Cardano kostete am 16.03.2025 0,7061 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 14 161,76 Cardano in seinem Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,2904 USD), wäre die Investition nun 4 112,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,88 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2453 USD. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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