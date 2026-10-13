Lukratives ADA-Investment? 13.10.2026 19:43:13

Wie viel eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Cardano gebracht.

Vor 1 Jahr notierte Cardano bei 0,7005 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 14 276,21 ADA. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 330,31 USD, da sich der Wert von Cardano am 12.10.2026 auf 0,2333 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 66,70 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 14.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,7000 USD.

Redaktion finanzen.net

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