Wie viel eine Cardano-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Cardano verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde Cardano bei 1,368 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in ADA vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 731,25 Cardano. Die gehaltenen Cardano wären am 03.08.2026 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,1935 USD 141,52 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 85,85 Prozent gesunken.

Am 25.06.2026 erreichte ADA sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net