|ADA-Investmentbeispiel
|
04.08.2026 19:43:13
Wie viel eine Cardano-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor 5 Jahren wurde Cardano bei 1,368 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in ADA vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 731,25 Cardano. Die gehaltenen Cardano wären am 03.08.2026 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,1935 USD 141,52 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 85,85 Prozent gesunken.
Am 25.06.2026 erreichte ADA sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 0,9627 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1548
|
0,0018
|
|
0,16
|Japanischer Yen
|
182,06
|
0,1300
|
|
0,07
|Britische Pfund
|
0,8576
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9324
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,0566
|
0,0144
|
|
0,16
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZuversicht für Nahost-Konflikt: ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich hingegen etwas schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in Grün.