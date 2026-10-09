Wie viel eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Chainlink verlieren können.

Chainlink war gestern vor 5 Jahren 26,40 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, hätte er nun 37,88 Chainlink im Depot. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 12,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 483,40 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 51,66 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.10.2025 erreicht und liegt bei 19,87 USD.

Redaktion finanzen.net