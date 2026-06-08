Langzeit-Anlage 08.06.2026 11:03:15

Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Engagement verlieren können.

Ethereum wurde gestern vor 1 Jahr bei 2 527,19 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,3957 ETH-Coins Da sich der Wert von Ethereum am 07.06.2026 auf 1 683,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,26 USD wert. Damit wäre die Investition um 33,37 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 1 568,63 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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