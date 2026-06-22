Langzeit-Anlage 22.06.2026 11:03:15

Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Engagement verlieren können.

Ethereum wurde gestern vor 5 Jahren bei 1 887,17 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,05299 ETH-Coins Da sich der Wert von Ethereum am 21.06.2026 auf 1 703,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,71 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 1 568,63 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1458
-0,0017
-0,15
Japanischer Yen
185,32
0,3200
0,17
Britische Pfund
0,8662
-0,0027
-0,31
Schweizer Franken
0,9252
-0,0009
-0,09
Hongkong-Dollar
8,9819
-0,0057
-0,06
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Iran-Verhandlungen im Fokus: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich überwiegend stark - Nikkei mit Allzeithoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Montag wenig bewegt. Der deutsche Aktienmarkt tendiert ebenso seitwärts. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen