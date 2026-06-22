Wie viel eine Ethereum-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum-Engagement verlieren können.

Ethereum wurde gestern vor 5 Jahren bei 1 887,17 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,05299 ETH-Coins Da sich der Wert von Ethereum am 21.06.2026 auf 1 703,95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,29 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,71 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 1 568,63 USD. Bei 4 828,99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net