Wie viel eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet hätte

Aptos kostete gestern vor 1 Jahr 5,614 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 781,22 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9853 USD), wäre das Investment nun 1 755,02 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 1 755,02 USD entspricht einer negativen Performance von 82,45 Prozent.

Bei 0,8095 USD erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 13.05.2025 erreicht und liegt bei 6,151 USD.

Redaktion finanzen.net