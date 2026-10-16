Wie viel eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Avalanche Anlegern gebracht.

Avalanche war am 15.10.2025 21,91 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,563 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,78 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.10.2026 auf 10,03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,22 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Am 26.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 20,86 USD.

Redaktion finanzen.net