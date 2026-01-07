Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren in Binance Coin eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Binance Coin war am 06.01.2021 42,04 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 237,85 BNB-Coins. Da sich der Kurs von BNB-USD gestern auf 917,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218 230,62 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2 082,31 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 10.03.2025 bei 533,45 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net