Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Binance Coin verdienen können.

Binance Coin kostete gestern vor 5 Jahren 41,01 USD. Bei einem BNB-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 243,86 Binance Coin. Die gehaltenen Coins wären gestern 219 052,40 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 898,27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2 090,52 Prozent angezogen.

Am 10.03.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD..

