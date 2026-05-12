Wie viel eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren gekostet hätte

Gestern vor 5 Jahren war ein Cardano 1,765 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 566,68 ADA im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 158,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.05.2026 auf 0,2805 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,11 Prozent abgenommen.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2362 USD. Bei 0,9627 USD erreichte die Kryptowährung am 17.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net