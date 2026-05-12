|Entwicklung des Investments
|
12.05.2026 19:43:13
Wie viel eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren gekostet hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Cardano 1,765 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 566,68 ADA im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 158,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.05.2026 auf 0,2805 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,11 Prozent abgenommen.
Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2362 USD. Bei 0,9627 USD erreichte die Kryptowährung am 17.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1743
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
185,02
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8673
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9165
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1916
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.