Langzeit-Anlage 30.09.2026 19:43:13

Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Bei einem frühen Investment in Dogecoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Dogecoin wurde am 29.09.2025 zu einem Wert von 0,2352 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in DOGE investiert worden wären, hätte man nun 4 252,13 Dogecoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 399,09 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 29.09.2026 auf 0,093856 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,09 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2663 USD.

Redaktion finanzen.net

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