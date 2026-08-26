Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Anleger, die vor Jahren in Dogecoin investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2016 kostete Dogecoin 0,000230 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOGE vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43 412 198,83 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 732 056,44 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 25.08.2026 auf 0,085968 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 3 732 056,44 USD entspricht einer Performance von +37 220,56 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Dogecoin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Am 13.09.2025 stieg Dogecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net