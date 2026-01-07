|Entwicklung des Investments
|
07.01.2026 19:43:13
Wie viel eine Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Dogecoin 0,010407 USD wert. Bei einem DOGE-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 960 891,71 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären am 06.01.2026 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0,1507 USD 144 800,29 USD wert gewesen. Das kommt einer Steigerung um 1 348,00 Prozent gleich.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 31.12.2025 bei 0,1172 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin liegt derzeit bei 0,4151 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
