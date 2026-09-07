Profitable ETH-Investition? 07.09.2026 11:03:15

Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren in Ethereum investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.09.2023 notierte Ethereum bei 1 633,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in ETH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 6,124 Ethereum. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 442,79 USD, da sich der Wert von Ethereum am 06.09.2026 auf 2 521,85 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,43 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1 564,05 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Am 12.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 708,97 USD.

Redaktion finanzen.net

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