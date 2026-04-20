Lohnende Ethereum-Investition? 20.04.2026 11:03:13

Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Ethereum Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum 2 164,80 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ETHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,04619 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,72 USD, da sich der Wert von Ethereum am 19.04.2026 auf 2 266,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent vermehrt.

Bei 1 579,65 USD erreichte ETH am 21.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com

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