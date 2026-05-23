|Anlage unter der Lupe
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23.05.2026 19:43:12
Wie viel eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren gekostet hätte
Hedera notierte am 26.10.2021 bei 0,3908 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in HBAR investierten, hätten nun 2 558,71 Hedera im Besitz. Da sich der Wert von Hedera am 22.05.2026 auf 0,087873 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 77,52 Prozent verringert.
Bei 0,078263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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