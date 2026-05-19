Wie viel eine Investition in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Monero notierte am 18.05.2025 bei 336,77 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,2969 Monero. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 18.05.2026 gerechnet (383,30 USD), wäre das Investment nun 113,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 13,82 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net