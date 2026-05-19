|Investition im Fokus
|
19.05.2026 11:03:13
Wie viel eine Investition in Monero von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Monero notierte am 18.05.2025 bei 336,77 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,2969 Monero. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 18.05.2026 gerechnet (383,30 USD), wäre das Investment nun 113,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 13,82 Prozent.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Monero liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1604
|
-0,0057
|
|
-0,48
|Japanischer Yen
|
184,39
|
-0,7300
|
|
-0,39
|Britische Pfund
|
0,8661
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9157
|
0,0016
|
|
0,17
|Hongkong-Dollar
|
9,0892
|
-0,0417
|
|
-0,46
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Konflikt im Fokus: ATX dreht letztlich ins Minus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.