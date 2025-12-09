Performance des Investments 09.12.2025 11:03:20

Wie viel eine Investition in Neo von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Neo von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Neo Anlegern gebracht.

Neo notierte am 08.12.2020 bei 16,46 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 607,41 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 500,96 USD, da Neo am 08.12.2025 4,117 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 74,99 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 07.12.2025 bei 4,034 USD. Bei 18,75 USD erreichte Neo am 13.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,165
0,0012
0,10
Japanischer Yen
181,91
0,4800
0,26
Britische Pfund
0,8734
-0,0001
-0,02
Schweizer Franken
0,9391
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,0629
0,0087
0,10
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während der heimische Aktienmarkt am Dienstag nicht vom Fleck kommt, verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen