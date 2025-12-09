|Performance des Investments
|
09.12.2025 11:03:20
Wie viel eine Investition in Neo von vor 5 Jahren gekostet hätte
Neo notierte am 08.12.2020 bei 16,46 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 607,41 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 500,96 USD, da Neo am 08.12.2025 4,117 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 74,99 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 07.12.2025 bei 4,034 USD. Bei 18,75 USD erreichte Neo am 13.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: NikonLamp / Shutterstock.com
