Wie viel eine Investition in Neo von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Neo Anlegern gebracht.

Neo notierte am 08.12.2020 bei 16,46 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in NEO investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 607,41 Neo. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 500,96 USD, da Neo am 08.12.2025 4,117 USD wert war. Das kommt einer Abnahme um 74,99 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 07.12.2025 bei 4,034 USD. Bei 18,75 USD erreichte Neo am 13.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net