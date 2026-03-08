|Langzeit-Performance
|
08.03.2026 19:43:13
Wie viel eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet hätte
Am 07.03.2023 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,150 USD gehandelt. Bei einem POL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 869,74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,58 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 07.03.2026 0,094948 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 91,74 Prozent vermindert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 11.02.2026 bei 0,088865 USD. Bei 0,2897 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
