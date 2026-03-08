Langzeit-Performance 08.03.2026 19:43:13

Wie viel eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet hätte

Anleger, die vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 07.03.2023 wurde Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,150 USD gehandelt. Bei einem POL-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 869,74 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,58 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 07.03.2026 0,094948 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 91,74 Prozent vermindert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 11.02.2026 bei 0,088865 USD. Bei 0,2897 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1551
0,0013
0,11
Japanischer Yen
183,23
0,5700
0,31
Britische Pfund
0,8673
0,0011
0,13
Schweizer Franken
0,9008
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
9,0271
0,0036
0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktie kaufte die Schweizerische Nationalbank
07:33 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: ATX und DAX mit klaren Verlusten erwartet -- Asiens Börsen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt dürften am Montag die Flucht ergreifen. Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen