Krypto-Investment im Blick 14.04.2026 11:03:13

Wie viel eine Investition in Ripple von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Ripple von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ripple Investoren gebracht.

Ripple notierte gestern vor 1 Jahr bei 2,120 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 47,16 Ripple in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 13.04.2026 64,94 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,377 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 64,94 USD, was einer negativen Performance von 35,06 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1796
0,0000
0,00
Japanischer Yen
187,31
0,0300
0,02
Britische Pfund
0,8695
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9207
-0,0003
-0,04
Hongkong-Dollar
9,24
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen