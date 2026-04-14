Wie viel eine Investition in Ripple von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ripple Investoren gebracht.

Ripple notierte gestern vor 1 Jahr bei 2,120 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 47,16 Ripple in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 13.04.2026 64,94 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,377 USD lag. Aus 100 USD wurden somit 64,94 USD, was einer negativen Performance von 35,06 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Am 21.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net