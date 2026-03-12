Wie viel eine Investition in Solana von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Solana Investoren gebracht.

Am 11.03.2021 wurde Solana bei 16,00 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 625,11 Solana im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.03.2026 54 172,32 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 86,66 USD lag. Aus 10 000 USD wurden somit 54 172,32 USD, was einer positiven Performance von 441,72 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 77,69 USD und wurde am 23.02.2026 erreicht. Am 18.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net