|Anlage im Check
|
26.08.2026 11:03:13
Wie viel eine Investition in Tron von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,087412 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 144,01 Tron. Das Investment hätte nun einen Wert von 384,40 USD, da sich der Wert von Tron am 25.08.2026 auf 0,3360 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 284,40 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von TRX liegt derzeit bei 0,2693 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tron am 26.05.2026 bei 0,3754 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1652
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
185,65
|
0,0200
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8576
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9391
|
0,0009
|
|
0,09
|Hongkong-Dollar
|
9,1339
|
-0,0004
|
|
0,00