Wie viel eine Investition in Tron von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,087412 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 144,01 Tron. Das Investment hätte nun einen Wert von 384,40 USD, da sich der Wert von Tron am 25.08.2026 auf 0,3360 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 284,40 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von TRX liegt derzeit bei 0,2693 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tron am 26.05.2026 bei 0,3754 USD..

Redaktion finanzen.net