Wertentwicklung geprüft 16.09.2026 11:03:15

Wie viel eine Investition in Tron von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel eine Investition in Tron von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Engagement verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde Tron bei 0,1204 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in TRXinvestiert, wäre er nun im Besitz von 830,70 Tron. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,3328 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276,43 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 176,43 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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