|Investition im Check
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14.03.2026 11:03:14
Wie viel eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren gekostet hätte
Am 11.05.2022 kostete VeChain 0,030448 USD. Bei einer Investition von 100 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 284,31 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 23,73 USD, da sich der Wert von VeChain am 13.03.2026 auf 0,007227 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,27 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte VeChain am 08.03.2026 bei 0,006777 USD. Am 10.05.2025 stieg VeChain auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,032287 USD.
Redaktion finanzen.net
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