WLD-Performance im Fokus 09.08.2026 19:43:13

Wie viel eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Worldcoin-Engagements gewesen.

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,034 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 667,16 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,3056 USD), wäre das Investment nun 2 954,06 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 2 954,06 USD entspricht einer negativen Performance von 70,46 Prozent.

Bei 0,2345 USD erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

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