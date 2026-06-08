Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Litecoin verlieren können.

Litecoin wurde am 07.06.2025 zu einem Wert von 88,38 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 1,131 Litecoin im Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 42,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 51,47 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 41,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net