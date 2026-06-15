Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Litecoin verlieren können.

Vor 3 Jahren kostete ein Litecoin 73,22 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 13,66 Litecoin im Depot. Da sich der Wert von Litecoin am 14.06.2026 auf 45,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 619,22 USD wert. Mit einer Performance von -38,08 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 06.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 41,30 USD. Bei 130,96 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net