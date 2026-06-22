Investmentbeispiel 22.06.2026 11:03:15

Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Litecoin verlieren können.

Litecoin wurde am 21.06.2021 zu einem Wert von 124,71 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 80,18 Litecoin im Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 44,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 564,66 USD wert. Das entspricht einem Minus von 64,35 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 41,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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