|Frühe Investition
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20.07.2026 11:03:14
Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Vor 5 Jahren war ein Litecoin 113,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,8817 LTC-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 19.07.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 47,04 USD 41,48 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 58,52 Prozent gleich.
Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Bei 130,96 USD erreichte Litecoin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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