Frühe Investition 20.07.2026 11:03:14

Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Litecoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Investments gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Litecoin 113,41 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,8817 LTC-Coins. Die gehaltenen Coins wären am 19.07.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 47,04 USD 41,48 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 58,52 Prozent gleich.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Bei 130,96 USD erreichte Litecoin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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