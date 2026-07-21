|Wachstum oder Verlust?
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21.07.2026 11:03:15
Wie viel eine Monero-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Am 20.07.2025 notierte Monero bei 325,77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XMR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,3070 Monero. Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 337,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,67 Prozent zugenommen.
Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Bei 714,30 USD erreichte Monero am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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