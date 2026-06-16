Investition im Check 16.06.2026 11:03:13

Wie viel eine Neo-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Neo-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Neo verlieren können.

Neo wurde gestern vor 3 Jahren bei 7,891 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 126,72 NEO-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 289,48 USD, da Neo am 15.06.2026 2,284 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,05 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2,111 USD. Am 24.08.2025 erreichte Neo sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 7,735 USD.

Redaktion finanzen.net

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