Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte
Gestern vor 3 Jahren kostete ein Polkadot 6,243 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 160,17 Polkadot in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 21.01.2026 311,39 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,944 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,86 Prozent verringert.
Am 25.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,680 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.01.2025 bei 6,356 USD.
