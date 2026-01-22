Hochrechnung 22.01.2026 11:03:13

Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Wie viel eine Polkadot-Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Polkadot gebracht.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Polkadot 6,243 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 160,17 Polkadot in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 21.01.2026 311,39 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 1,944 USD lag. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 68,86 Prozent verringert.

Am 25.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,680 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 23.01.2025 bei 6,356 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1748
-0,0009
-0,08
Japanischer Yen
186,3575
0,1475
0,08
Britische Pfund
0,8706
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9285
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,1614
-0,0046
-0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen