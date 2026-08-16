Lukratives POL-Investment? 16.08.2026 19:43:14

Wie viel eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Wie viel eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2331 USD. Bei einem POL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 429,01 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 15.08.2026 auf 0,075267 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,29 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 67,71 Prozent gleich.

Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

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