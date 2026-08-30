|Investmentbeispiel
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30.08.2026 19:43:14
Wie viel eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 29.08.2021 zu einem Wert von 1,420 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 7 044,12 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1066 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 750,82 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92,49 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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