|Performance im Blick
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02.06.2026 11:03:13
Wie viel eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen hätte
Vor 10 Jahren wurde Ripple bei 0,005750 USD gehandelt. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in XRP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 173 924,24 Ripple. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,295 USD), wäre das Investment nun 225 209,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22 420,98 Prozent vermehrt.
Bei 1,212 USD erreichte XRP am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ripple am 21.07.2025 bei 3,557 USD.
Redaktion finanzen.net
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