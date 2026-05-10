|Einblick in die Performance
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10.05.2026 11:03:14
Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Sui war am 09.05.2025 3,942 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 253,66 Sui. Die gehaltenen Sui wären am 09.05.2026 270,83 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 1,068 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -72,92 Prozent.
Bei 0,8454 USD erreichte die Kryptowährung am 29.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 4,328 USD erreichte der Coin am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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