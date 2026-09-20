Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Engagement verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,639 USD. Bei einem SUI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 747,84 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 367,22 USD, da sich der Wert von Sui am 19.09.2026 auf 0,8615 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 76,33 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,630 USD.

Redaktion finanzen.net