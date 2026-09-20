|SUI-Performance im Blick
|
20.09.2026 11:03:14
Wie viel eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,639 USD. Bei einem SUI-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 747,84 Sui. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 367,22 USD, da sich der Wert von Sui am 19.09.2026 auf 0,8615 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 76,33 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,630 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1486
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
180,22
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8576
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Schweizer Franken
|
0,9441
|
-0,0020
|
|
-0,21
|Hongkong-Dollar
|
9,0106
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.