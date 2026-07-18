|Rentabler TON-Einstieg?
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18.07.2026 19:43:13
Wie viel eine Toncoin-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
Toncoin kostete gestern vor 5 Jahren 3,508 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,498 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 269,12 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,31 Prozent.
Am 01.03.2026 erreichte TON sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Am 01.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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