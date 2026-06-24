Wie viel eine Tron-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren in Tron investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.06.2021 notierte Tron bei 0,057321 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in TRX investierten, hätten nun 1 744,56 Tron im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 573,83 USD, da Tron am 23.06.2026 0,3289 USD wert war. Das kommt einer Steigerung um 473,83 Prozent gleich.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net