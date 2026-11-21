|VETAnlage im Fokus
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21.11.2026 11:03:14
Wie viel eine VeChain-Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
VeChain kostete gestern vor 5 Jahren 0,030448 USD. Bei einer Investition von 100 USD in VET vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 284,31 VeChain. Das Investment hätte nun einen Wert von 14,73 USD, da VeChain am 20.11.2026 0,004485 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 85,27 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.11.2025 bei 0,013902 USD.
Redaktion Finanzen.net
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