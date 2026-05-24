|Wertentwicklung geprüft
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24.05.2026 19:43:13
Wie viel eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1,355 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 73,81 WLD im Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 23.05.2026 auf 0,2978 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21,99 USD wert. Mit einer Performance von -78,01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am 01.05.2026 fiel WLD auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
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