Wie viel Gewinn ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 212,33 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,710 BNB im Portfolio. Da sich der Wert von Binance Coin am 20.10.2026 auf 740,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 489,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 248,90 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.10.2025 erreicht und liegt bei 1 140,62 USD.

Redaktion finanzen.net