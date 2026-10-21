|Anlage im Fokus
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21.10.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 212,33 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,710 BNB im Portfolio. Da sich der Wert von Binance Coin am 20.10.2026 auf 740,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 489,03 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 248,90 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.10.2025 erreicht und liegt bei 1 140,62 USD.
Redaktion finanzen.net
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