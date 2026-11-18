|Performance der Anlage
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18.11.2026 11:03:14
Wie viel Gewinn ein Binance Coin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 5 Jahren war ein Binance Coin 577,56 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in BNB investierten, hätten nun 17,31 Binance Coin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 315,22 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 17.11.2026 auf 595,77 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,15 Prozent vermehrt.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 949,46 USD.
Redaktion Finanzen.net
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