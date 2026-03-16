|Krypto-Investition im Fokus
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16.03.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn ein Bitcoin Cash-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin Cash 343,02 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in BCH investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,915 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Coins wären am 15.03.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 469,35 USD 1 368,30 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,83 Prozent gesteigert.
Bei 268,84 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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