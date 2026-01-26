Wie viel Gewinn ein Bitcoin Cash-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Bitcoin Cash-Investition verdienen können.

Bitcoin Cash notierte gestern vor 5 Jahren bei 433,56 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,2306 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,73 USD, da Bitcoin Cash am 25.01.2026 571,13 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,73 Prozent erhöht.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net